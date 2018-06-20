德安航空爆詐領5億補助 董座郭自行遭搜索約談

德安航空董事長郭自行（中）被控長期做假帳，浮報機隊維修費及各項管銷支出，台北地檢署今指揮調查局搜索德安航空位於台東豐年機場的辦公室等8處，並約談郭男等人到案說明。（資料照）

2018-06-20 14:16

首次上稿 14:16

更新時間 14:41

〔記者謝君臨／台北報導〕德安航空董事長郭自行被控長期做假帳，浮報機隊維修費及各項管銷支出，涉嫌詐領民航局補助金額逾5億元；台北地檢署今指揮調查局搜索德安航空台北總公司、台東機場及高雄小港機場內的營運維修站等8處，並約談郭男等8名犯嫌到案說明，另傳1人作證，全案朝詐欺等罪嫌方向偵辦。

德安航空原名「達信航空」，創立於1994年，自2005年起開始經營蘭嶼、綠島、七美、望安等5條離島航線，去年載客人數逼近10萬人次，估計5條航線光機票現金收入就有1.2億元，不過董事長郭自行卻被指控涉嫌做假帳，浮報機隊維修費及各項管銷支出，詐領補助逾5億元。

考量離島航線較冷門，業者光靠機票收入難以支撐開銷，交通部為了照顧離島偏鄉居民，並鼓勵航空業者分擔飛航任務，特別訂立《大眾運輸事業補貼辦法》，編列預算補貼飛離島的航空公司，只要航線經營有虧損，經過審核便會如實核發補助，

然而，檢調卻接獲檢舉，指德安航空呈交的補貼計畫書中，有大量的維修支出，稽核人員實際到德安的維修機棚查核，卻沒看到申報項目在執行。此外，董事長郭自行的私人花費也被列入補貼清單中，疑似做假擴大虧損。

根據民航局的補貼資料顯示，自2005年起，德安航空每年獲得的補貼多數超過1億元，十多年下來，補貼款超過10億元，加上每年的獎勵金約1000萬元，其中不實浮報的支出恐逾5億元。

調查局新北市調查處接獲檢舉後，日前報請北檢指揮偵辦，今持搜索票搜索德安航空台北總公司，及其位於台東機場、高雄小港機場內的營運維修站、關係人處所等8處，執行搜索時亦由民航局專業人員協同比對，另以犯嫌身份約談董事長郭自行等8人，另傳喚1人作證，預計稍晚移送北檢複訊。