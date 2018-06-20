議員批中捷事業廢棄物被亂丟焚燒 市府交檢警偵辦

2018-06-20 14:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市烏日區一處空地被棄置大量垃圾，裡面竟然有捷運綠線工程設計圖、識別證、施工人員背心等物品，甚至就地焚燒，市議員吳瓊華今日在總質詢時抨擊市府帶頭違法，放任承包商任意棄置事業廢棄物。環保局表示，此案已交檢警偵辦，並在該區域加裝監視器。

吳瓊華質詢時出示照片及影片，可以看到這塊空地遍布垃圾，有些地方出現焚燒後焦黑的痕跡，吳瓊華的助理在垃圾堆中找到捷運綠線工程的規劃設計圖、工作人員識別證、施工背心等。

吳瓊華說，一般民眾如果隨意丟棄垃圾，環保局會想盡辦法找名片、信封住址等，以做為開罰依據，捷運綠線的事業廢棄物卻被任意棄置，還放火燒，企圖湮滅證據，濃煙引起附近居民恐慌，實在忍無可忍，才向她爆料，而這些垃圾已經堆了一段時間，現在還沒清除。

環保局長白智榮表示，台中捷運綠線工程由台北市政府捷運工程局施作，北捷局委託處理事業廢棄物清除的包商，在6月5日被環保局查獲將事業廢棄物棄置於烏日區自立段81地號旁未登錄國有土地，該局除將此案送檢警偵辦，並且在該區域加裝監視器。

環保局也指出，為配合檢察官保全證據，因此目前尚無法清理該處廢棄物，環保局將請檢察官儘速保全證據，並督促業者儘速清理，同時要求土地管理者做好防制措施，避免該處成為棄置熱點。

市長林佳龍強調，市府應該帶頭執法，以這件案子來看，不管做錯的是廠商還是政府，也不管是中央或地方政府，只要有廢棄物被任意棄置，市府都會嚴加取締。

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