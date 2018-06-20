分屍案頻傳廢死議題再起 邱太三：按程序執行死刑

2018-06-20 13:56

〔記者李容萍／桃園報導〕近1個月來台灣已爆出3件分屍案，震驚社會，同時也讓廢死議題再度浮上檯面，網路有不少聲音將這一切歸咎廢死，甚至揚言要法務部長邱太三不簽死刑就下台。邱太三今天赴桃園參加「矯正廉能興革論壇」受訪，他強調現今法務部政策沒有廢除死刑，執行死刑有一定的程序和法令，法務部很慎重依法行事。

邱太三說，最近發生的重大案件首先要感謝警方迅速破案，去除民眾恐慌外，檢察官也對涉案者向法官聲請羈押獲准，後續相信檢察官會盡快蒐集事證，讓法院依法判決，他認為速偵、速審，這才是針對重大案件目前最重要的對策。

邱太三提到，雖然政府在幾年前將兩公約（指聯合國推動「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」）國法化，但是目前沒有廢除死刑的政策，也因為如此，對執行死刑要更慎重按法律進行。

邱太三重申，法務部執行死刑有一定的程序和法令，民眾或網友對重大社會案件感到憤怒，但是在這些案件法院還未依法審判前，如果超越而且違反程序執行其他人的死刑，這樣在道理上看起來怪怪的，所以法務部會慎重按程序和法令執行死刑 。

法務部矯正署今天在桃園市中壢區南方莊園舉辦「廉嚮－矯正好幫手」反貪宣導活動的「矯正廉能興革論壇」，邱太三蒞會致詞。