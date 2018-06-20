被指添加禁藥 連惠心告蘋果求償千萬判敗訴

2018-06-20 13:16

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨榮譽主席連戰長女連惠心投資菁茵荋生技（現改名利生公司），認為蘋果日報未盡查證義務，錯誤報導她知悉、故意在旗下產品「威力纖plus」產品添加禁藥成品等內容，使她名譽受損，向蘋果日報、總編輯、記者等人連帶求償1000萬元。高等法院認為，相關報導是就連惠心說詞不一情形所做評論，也屬可受公評之事，未侵害其名譽權，今判她敗訴，可上訴。

連惠心主張，2013年10月，蘋果日報未盡查證義務，假借檢調名義，僅根據檢調單位查得菁茵荋公司與云丰生技有資金往來等事，竟錯誤報導他介入云丰公司經營並掌握「威力纖plus」產品的上下游銷售，指她故意在「威力纖plus」產品添加Cetilistat禁藥成份等不實言論，刊登「違惠心話連篇禁藥風波於道歉」等相關報導，不法侵害其名譽，因此向蘋果日報、總編輯等人連帶求償1000萬元。

一審判連惠心敗訴，她不服，上訴高等法院。

高院今判決指出，「違惠心話連篇禁藥風波於道歉」的報導，是針對連惠心有無參與云丰生技經營、掌握系爭產品上下游生產銷售等事，有無前後詞不一或隱瞞情形，此為意見表達，加上連惠心先指未持有菁茵荋公司股份、後來坦承為其股東，確有說詞前後不一情形，認定相關報導是針對可受公評之事，善意發表主觀評論，不具違法性，未侵害連惠心的名譽權，因此仍判她敗訴。