中警冒雨赴台南捉槍砲嫌犯 遭衝撞開9槍仍脫逃

2018-06-20 18:00

首次上稿 11:35

更新時間 18:00

〔記者萬于甄、張瑞楨／台中-台南連線報導〕台南今各地仍有不小的雨勢，而台中市警局刑警大隊偵五隊4名刑警今晨7時許，為緝捕27歲擁槍黃姓嫌犯，南下台南歸仁區，原本想甕中捉鱉，卻被黃嫌察覺，趕緊搭乘不詳男子的汽車，衝撞警方後逃逸，員警連開9槍射擊汽車輪胎，但仍被黃嫌兔脫，幸好警方無人傷亡，警方正依車牌號碼與特徵，請求台南警方協助緝捕中。

偵五隊調查，有前科的27歲黃嫌涉嫌改造槍械，今天上午7時許，偵五隊副隊長呂維帆率領員警共4人，持搜索票到黃嫌位於台南市歸仁區保大路的住處，擬執行拘捕與搜索槍彈時，卻被黃嫌察覺，不久後，一輛白色汽車接應黃嫌，黃嫌迅速上車。

警方見黃嫌現身，趕緊攔車喝令黃嫌下車受檢，這輛汽車卻倒車衝撞員警，隨後往前疾駛竄逃，小隊長張正儀在危急時，對汽車輪胎連開9槍，但仍被逃脫，偵五隊迅速聯繫台南市警局協助，並派遣支援警力南下，警方懷疑接應黃嫌的駕駛，是黃嫌的朋友，身分已鎖定，正在全力追緝中。

中市刑大強調，情報顯示黃嫌擁有槍彈，但今天上午緝捕時，並未見到黃嫌使用或攜帶槍械，將於黃嫌落網之後，再行公布追緝等細節。

警方指出，黃嫌駕車疑往新化方向逃逸，台南警方目前也通報各分局注意黃嫌車牌號碼，加強攔截圍捕。