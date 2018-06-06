男助理夜闖陳亭妃住處踹門 父攔阻不成竟在家自焚

2018-06-06 17:35

〔記者楊金城、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市立委陳亭妃的助理黃遵僑今天凌晨酒後到陳亭妃位於南市北區住處踹門鬧事，64歲的黃父主動報警阻攔未成，清晨5點51分在家門口疑自淋汽油點火自焚，下午佳里警分局報請檢察官相驗確認無他殺。

兒子目睹情緒激動

黃遵僑被南市五分局留置時，黃父疑透露輕生念頭，警方清晨5點多趕緊將黃遵僑載回南市西港區住家阻止，要安撫黃父，不料一到家門口發現父親自焚倒在地上，情緒十分激動。

今天上午5時51分，西港消防分隊接獲民眾報案，指黃父自焚，到場時出水滅火，但黃父已當場死亡並未送醫。

佳里警分局西港分駐所到場封鎖現場調查，警方說，（64歲）心情不好，今晨5點51分跟鄰居一對夫婦表明「想自殺」，並交代說「以後請多照顧我家小孩」後，竟自淋汽油，點火自焚，鄰居嚇得趕緊報案救人。

據瞭解黃父已離婚，和獨子黃遵僑、2名女兒住在西港區。黃男未留遺書，輕生原因有待調查釐清。

黃遵僑同事：他工作態度積極

對此，黃遵僑的同事指出，他與黃共事近3年，黃的工作態度一直相當積極且良好，不知道為什麼酒後會做出這麼驚人的事情，而黃父也因住在廟旁邊、人面很廣，因此自焚的消息在西港住家瞬間傳開，且鄰里耳語也指責黃相當不孝，才會讓父親發生這種事。

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