在陳亭妃家前爭執拉扯後 助理兒子目睹父親自焚

黃男父親自焚。（記者王捷翻攝）

2018-06-06 18:05

〔記者王捷／台南報導〕6日凌晨西港地區發生一件男子引火自焚案，自焚者是立委陳亭妃黃姓助理的父親，該助理平時是擔任陳亭妃與市議員陳怡珍的司機，6日凌晨因喝酒情緒不穩先跟父親吵架後，又到陳亭妃家門口踹門，黃父追到陳家，豈料黃男情緒不穩又與父親大吵一架，直到警方將黃男送回家時，黃父就在黃男面前自焚，據了解黃男疑似壓力太大，才會酒後失控。

黃父是陳亭妃的支持者，黃男也是熱中政治者，曾經擔任美髮用品業務，個性活潑、愛開玩笑，常以女神稱呼陳亭妃與陳怡珍，稱助理為小可愛，由於嘴甜在服務處人緣相當好，事發後服務處人員也議論紛紛，大家都很難過，很疑惑是不是酒後情緒失控。

6日凌晨2時許，黃男喝醉酒後先與父親在家裡吵了一架，疑似誤以為要跑行程，從西港衝到陳家，陳家發現黃男情緒可能不太對，黃父也開車追到陳家，不料黃男又情緒失控，與黃父發生爭執。

期間黃姓父子兩人發生拉扯，黃父報案後警方抵達現場，先請黃父開車回家，警員擔心黃男有危險將他載回警所，之後開車將黃男送回西港家，豈料一到家門口，黃男就發現黃父全身著火。由於事情發太突然，陳家並不瞭解狀況，目前陳亭妃回應，希望助理能好好處理後事。

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