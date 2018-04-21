國道五楊高架驚傳男子跳橋 傷勢嚴重急救中

〔記者王宣晴／新北報導〕國道驚傳男子從五楊高架橋上跳下，掉落在國道1號南下43公里處，男子頭部外傷、右胸大面積瘀青、右大腿變形，送醫急救後已恢復意識，警消目前正在釐清跳高架橋原因。
警消調查，該名19歲男子昨晚8時時許駕車上高架，因不明原因從南下42.7公里處跳下，墜落在國道1號南下43公里處，傷勢嚴重，一度失去意識，但送醫急救後清醒，目前仍在急救中。
警消表示，國道警方目前已將留在高架上的車輛拖回分隊，調查釐清男子跳橋原因。
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〔記者王宣晴／新北報導〕國道驚傳男子從五楊高架橋上跳下，掉落在國道1號南下43公里處，男子頭部外傷、右胸大面積瘀青、右大腿變形，送醫急救後已恢復意識，警消目前正在釐清跳高架橋原因。
警消調查，該名19歲男子昨晚8時時許駕車上高架，因不明原因從南下42.7公里處跳下，墜落在國道1號南下43公里處，傷勢嚴重，一度失去意識，但送醫急救後清醒，目前仍在急救中。
警消表示，國道警方目前已將留在高架上的車輛拖回分隊，調查釐清男子跳橋原因。
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