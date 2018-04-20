小心騙子「賴」上你！女網友LINE8秒 工程師被拐40萬

35歲黃姓男子臨櫃要匯新台幣1萬元，給人在中國「落網」的「歡歡」，被員警和行員聯手阻止，但是他一臉不置可否的樣子，告訴員警依舊很想看到佳人模樣。（警方提供）

2018-04-20 22:42

〔記者黃美珠／新豐報導〕么壽！2段加起來不過8秒鐘的聲音檔，就拐掉了新竹工業區黃姓工程師40萬元新台幣！警方說，這個自己「賴（LINE）」上來的女網友，還根本是省話一姐，短短8秒只講了一句「我生病了」，其他就是猶如游絲的氣息，40萬就這樣輕鬆到手！

然而最讓警方無力的是，男主角根本不死心，為了一睹芳容，差點再加碼匯出1萬元給對方，雖然被員警和銀行行員及時半路攔截，但員警搖頭直言，黃男「中毒很深」，應該還是會為伊荷包漸消終不悔，只能提醒他的親友多留心。

新竹縣竹北警分局山崎派出所日前接獲轄區玉山銀行新豐分行行員求助，因為35歲黃姓男子臨櫃，要匯1萬元到對岸去。

本來金額不大，黃先生也年輕，行員不應該起疑才對。但是警方說，也正因為金額不大，匯給親友嫌太少，所以好奇之下多問幾句，黃男才說出來，原來這1萬元是要跨越台灣海峽去「救美」，讓在中國「落網」的騙子「歡歡」可以聘請律師，獲釋後他就可以取回「歡歡」拐走他的40萬元。

警方說，銀行行員聽了大吃一驚，紛紛阻止對黃男喊「NO!」、「別再被拐了！」但是黃男不置可否，只好求助員警到場協助。

警方調查發現，黃男2個月前先在臉書上結識中國女網友「歡歡」，對方主動來「賴」成了好友。

沒多久，「歡歡」就以家裡有狀況、自己生病了為由，說需要黃男金錢幫忙，為了取信他，「歡歡」還分別傳了3秒、5秒的聲音檔給黃男，8秒中只聽清楚她病懨懨地說，「我生病了」，其他什麼都聽不到，氣若游絲。

黃男依照「歡歡」的指示，陸陸續續透過超商買了虛擬貨幣，再把虛擬貨幣的序號傳給「歡歡」，前後花掉了40萬元。

他曾一度清醒懷疑被「詐」，還主動去別的派出所詢問，也因而相信自己被騙了，但為了想拿回被拐的錢財，也為了一睹「歡歡」真面目，最後仍是禁不住對方的撩撥。

警方轉述說，黃男說「歡歡」告訴他，目前人因為偽造通行證在中國被捕，需要現金1萬元請律師，只要她獲釋就會儘速還錢，黃男才會跑去臨櫃匯款。