砍鄰居殺人未遂 「模擬」國民法官「重審」結果竟是…

2018-04-20 23:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地方法院今天（20日）上午舉辦國民參審模擬法庭，由庭長王福康、曾淑婷、華奕超組成合議庭，6位由素人擔任國民法官與職業法官平起平坐，共同審理殺人未遂案件。

而模擬的案件，是103年間發生在新北市貢寮區的真實案件。

當年62歲、住在新北市貢寮區的蕭姓男子作客陳姓鄰居家，與蕭、陳兩人在客廳聊天時起了口角，蕭男為了對方一句「你娘回來」，憤而持菜刀，砍了陳男後頸部及左側耳朵各一刀；陳男經急救後撿回一命。

蕭男已因殺人未遂罪遭法院判刑確定，且服刑完畢，但模擬法庭下午評議的結果卻大相逕庭，只有1位國民法官和2位法官認為成立殺人未遂罪，其餘5位國民法官和1位法官認為應成立傷害罪。

這次模擬法庭由書記官林建清「飾演」被害人，基隆地院法警副警長周信義則擔任殺人未遂罪被告。

審理時並未預先排練，檢察官、法官詰問被告、被害人時，都是見招拆招，過程笑聲不斷。

檢察官林明志詰問林建清，「您娘回來這句話是什麼意思」，被害人回說，「三字經的進化版」，類似「妳老師咧」、「衝殺小」等口頭禪，不說這些口頭禪，講話就沒有力道、氣魄，讓台下旁聽市民與學生笑聲不斷。

基隆地院為讓更多人民走進法院、瞭解司法，除了體驗模擬審判程序的國民法官與市民外，還邀請國立海洋大學與基隆女中高二學生近60名學生到場旁聽。