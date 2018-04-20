賣淫泰女引爆愛滋風波 應召站改推高檔「金絲貓」

2018-04-20 21:01

〔記者王捷／台南報導〕賣淫愛滋泰女艾莉絲引起北中南恐慌，台南衛生局束手無策，只好向警方拜託調閱監視器，但監視器畫面早已過期，只能加強取締，幾波行動後，大型應召業者噤若寒蟬，不敢任意打廣告，不過小間的應召站仍不怕被盯上，甚至還趁其他業者避風頭時推出高檔「金絲貓」，俄羅斯應召女郎一次性交易索價9500，還強調無套內射只要加3000，讓老司機直呼太扯，是加價申裝AIDS（愛滋病）嗎。

爆出賣淫泰女艾莉絲愛滋風波後，除了呼籲戴保險套、自行檢驗外，衛生局至今未提出防疫措施，僅稱篩檢愛滋是因為警方取締，警方也祭出鐵腕掃黃，20日發布監聽半年的成果，將台南引進越南籍女子賣淫的「歐陽」應召集團連根拔起，逮捕4名小姐、2名馬伕及負責人。

馬伕落網後，向警方供稱越南籍小姐與負責人無關，小姐都是向其他應召站調過來，只是從中抽成，但是警方對此說法半信半疑，不過據應召業者表示，的確有可能做買空賣空的生意，只要有司機跟機房就可以做外送小姐的生意，機房會想辦法像其他應召業者調小姐，市場固定司機是抽成200到300元，雞頭則是抽500或1000。

警方同時也著手調查其他應召站，在掃黃風頭上，大型應召業者不敢大張旗鼓在論壇、LINE上大廣告，甚至有業者說，最近不僅泰國小姐叫不到，連中國籍小姐也不敢出來，不過倒是有些小型應召站，反其道而行，趁著大型業者不敢出來，推出俄羅斯小姐、荷蘭混血兒等高檔小姐，一次性交易索價高達8、9000，還主打只要再加價就可以無套做。

得知這個消息，老司機直呼太誇張，這個風頭上，多花3000元無套是要花錢買愛滋嗎？警方則指出，類似的應召站很多，但警方的鐵腕掃黃不會只做做樣子，會持續進行。