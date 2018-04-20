在日侵佔5億潛逃台灣 日籍男與台籍妻子收押

日籍男子中澤祥基與呂姓前妻被檢方聲押獲准，（記者邱俊福翻攝）

2018-04-20 20:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌在日本侵佔公司上億資金來台藏匿的日籍男子中澤及前妻呂女，高雄地檢署今晚7時35分聲押獲准，他涉嫌挪用公款與前妻來台置產，分別在高雄鳥松、三民、鼓山區置產，市價共4800萬元，另購1億3千萬珠寶、名錶，刑事局今南下高雄，會同仁武分局逮人歸案，檢方聲押獲准，另一名黃姓女子無保請回。

警方透露，中澤原本於16日準備自台北出境離台，但因逾期居留，被移民署留滯至19日訊問，刑事局立刻逮人，再派人南下搜索，查扣勞力士、百達翡麗等13支名錶，以及名牌包、珠寶等高檔精品，並將中澤前妻呂女與另一名黃女帶回偵訊。

據了解，日本籍男子中澤（45歲）於2014年間擔任某公司總務課課長，期間利用職務之便，涉嫌掏空、盜用公司5億4950萬日圓，折合台幣約2億多元，疑與台灣籍呂姓妻子潛逃回台，在鳥松區、三民區大昌路，以及鼓山區美術館附近區置產，坐擁價值4800萬元的房產3間。

刑事局指出，中澤涉嫌侵佔公司鉅款離境，日本警方透過國際刑警組織，掌握他與妻子返台，請求刑事局國際刑警科協助，追緝中澤及可能共犯，並追回盜用資金流向，警方發現中澤夫妻躲在高雄地區，2人疑假離婚，企圖切割關係、製造斷點。

警方調查，中澤犯案後與台灣籍妻子一同搭機來台，不但在高雄購置豪宅，還經常到五星級飯店消費，每月刷卡消費動輒20萬元，高雄檢方依洗錢防制法偵辦。