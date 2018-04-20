越界狠撈遭罰180萬 中國船長：不知道罰這麼重！

中國籍「浙蒼漁05669」號漁船上月越界，闖入彭佳嶼捕撈漁獲，今天遭裁罰台幣180萬元。（記者林嘉東翻攝）

2018-04-20 19:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕中國籍「浙蒼漁05669」號漁船上月越界，闖入彭佳嶼捕撈漁獲，今天遭裁罰180萬元台幣；船長張細華大嘆：「不知道這邊法律罰這麼重，要是知道，誰還敢進來！」

基隆海巡隊長陳志偉強調，基隆海巡隊今年已經逮到2艘越界捕魚中國漁船，累計裁罰360萬元；海巡署將持續針對彭佳嶼海域持續規劃結合淡水、澳底等隊巡防艇，採「區域聯防」擴大掃蕩勤務，加強越界中船取締工作。

基隆海巡隊是在今年3月25日在彭佳嶼北20浬處發現中國籍「浙蒼漁05669」漁船越界作業。海巡隊員攔下「浙」船登檢後，將船長張細華與5名漁工全數押回台灣安置。

基隆海巡隊指出，「浙」船為強化漁撈的獲利能力，在漁船上加裝聚魚燈及棒受網等相關漁具，棒受網先以聚魚燈吸引魚群聚集，之後下網由張網棒撐開漁網袋口，使漁船在航行中能將燈光群聚的魚群捕捉唯「浙」船的張網棒一支即長達約28公尺，2支張網棒左右張開可達56公尺，漁網深入海床拖行時，將淺層至深層間的魚群一網打盡，危害生態甚鉅。

基隆海巡隊會同基隆市政府切除「浙」船張網棒後，海巡署海洋巡防總局開會後則以「浙」船越界闖入我海域捕魚，依違反臺灣地區及大陸地區人民關係條例規定，裁罰180萬元台幣。張細華獲知裁罰結果後難過指出：「他不知道這裡法律罰的這麼重，要是知道，誰還敢進來！」。

基隆海巡隊在「浙」船繳交180萬元罰鍰後，將「浙」船驅離我海域。