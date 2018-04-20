好恐怖！正妹分手男友 4小時被「硬上」2次

2018-04-20 19:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕又見恐怖情人！

44歲的朱姓男子不滿女友小芬（化名）提分手，憤而秀出持槍照，並暗示槍支放在友人家，小芬擔心朱男對家人不利，無奈下同意與朱男吃飯，卻被載到朱男住處性侵，事後朱男還在小芬母住處附近散布小芬裸照，並在照片上標註「金光黨」、「靠美色騙人」，新北地檢署今依強制性交、恐嚇等罪嫌起訴這名惡情人。

頗具姿色的小芬，與朱男交往一年多後，覺得朱個性太過衝動，前年10月起提出分手但都遭拒，去年7月起，小芬拒絕與朱見面，朱懷疑小芬另結新歡，憤而傳送「我不會讓你那麼好吃好睡」、「你要讓我死、我會讓你先死」、「有種你就不要回家」等恐嚇訊息給小芬，甚至到其辦公室樓下要求小芬下樓，將自己的持槍照秀給小芬看，藉此邀約小芬吃飯。

小芬以肚子脹氣為由拒絕，朱男氣得揚言要開槍，小芬擔心家人安危答應外出，未料用餐完卻被載到朱位於新北五股住處，一進屋朱就脫掉小芬衣褲，不顧她反抗，4小時內「硬上」小芬2次，還強拍小芬臀部照。

事後朱想約小芬見面再度遭拒，朱又透過臉書威脅將散布她裸照，並恐嚇稱「找了一顆塑膠彈頭，打下去內爆威力十足…我會送你情人節禮物…今年陪你過情人的人，我會好好報答他」，去年8至9月間，二度到小芬母住處附近散布小芬生活照、下體裸照，並在照片上標註「下賤」、「小心專騙男人」等語，小芬忍無可忍提告。

庭訊時，朱男表示，女友因他經商失敗沒錢才想離開，承認恐嚇與散布裸照，一切都是為了逼她出來，但聲稱照片經小芬同意拍攝，事後還要求他把照片傳給她，兩人是合意性交。

但因小芬在照片中顯露出氣憤、無奈地表情，檢方認定她被性侵，不採信朱男辯詞；另依兩人的LINE通訊及臉書對話紀錄，認定朱男涉犯恐嚇、妨害秘密、誹謗等罪。