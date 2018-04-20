舊果菜市場偷電線 2嫌分頭跳樓逃逸雙雙被逮

2018-04-20 18:38

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕位於嘉義市忠孝路文化局後方的舊果菜市場搬遷後，成為宵小覬覦目標，今日下午近5時，魏姓、羅姓男子入侵盜剪電線，巡邏經過的北門派出所員警聽到閒置廠區傳出怪聲，欲上前搜查，2嫌見到員警，因逃跑無門，便分頭從2樓往1樓跳，結果羅嫌當場被逮，魏嫌雖負傷逃跑，最後仍被逮。

警方說，魏嫌（51歲）跳樓後受傷，自果菜市場逃跑至100公尺外的博愛陸橋資源回收場躲藏，仍被員警逮獲，羅嫌是毒品通緝犯（50歲）跳樓受傷跑不了，當場被逮；過程中，所幸沒有員警受傷，2嫌已被警方送至陽明醫院治療。