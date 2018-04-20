朝天鼻曬成鷹勾鼻？ 緬甸男冒名受檢 雇主幫扯謊也送辦

2018-04-20 19:15

〔記者陳恩惠／台北報導〕緬甸籍32歲楊姓男子年餘前以「假觀光真打工」方式，在台滯留近500天，四處打零工賺錢，日前與同為緬甸籍的黃姓雇主搭車到台北市北投區的工地打掃時，遇上台北市保安大隊第一中隊員警盤查，楊男冒名受檢，被警方發現相貌不符，「雙眼皮成單眼皮、朝天鼻變鷹勾鼻？」由於雇主一直在旁幫腔圓謊，警方訊問後，將楊姓逃逸移工及黃姓雇主，分別依違反入出國及移民法、就業服務法送辦。

保安大隊說，17日上午10栗50分，一中隊員警張新育、李晉宇及張瑋淳，在北投立賢路111號前執行路檢勤務，本國籍男子駕車搭載2名緬甸籍男子行經時，車內外籍男子神情緊張，吸引員警注意，攔下盤查，查驗身分時，楊男謊報本國籍陳男證號，卻警用電腦顯示相貌完全不像，同行男駕駛及黃姓緬甸籍雇主口徑一致幫腔圓謊，聲稱趕著到工地開工，想脫身。

「這是你？照片是雙眼皮，你是單眼皮耶！照片是朝天鼻還會變成鷹勾鼻？」帶班張員詢問後座楊姓緬甸籍男子，沒想到他報完假資料後，仍辯稱警用行動電腦上的照片確實就是自己沒錯；黃男也幫腔說「他（指楊男）以前比較黑，現在變白了，而且頭髮才剪過啦！」聲稱照片年代久遠，又在工地上班，太陽曬太久，樣貌也就變了。

黃姓雇主為了圓謊，幫著楊男向警方解釋，「他是來依親的，找媽媽」，還拉了路過看好戲的民眾幫忙辨認，路人竟然也跟著說：「欸……好像有點像耶！」員警為了進一步查證，再度詢問楊男家中雙親姓名及年歲，楊男全都說錯。

「你到底是逾期居留多久？」楊男見事跡敗露，聲稱先前以觀光名義來台，逾期居留至今大概也有400餘天，因為家鄉生活困頓，只好在台四處打零工，最後不得已投靠同鄉黃男，受僱到工地掃地，沒想到上工第一天就被警方識破。同車2男也說，楊男可憐要幫他，才會說謊，訊後依違反入出國及移民法、就業服務法送辦。

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