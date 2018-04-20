大甲媽遶境賣炸皮蛋 表兄弟收工自撞雙亡

貨車撞倒農舍，車上兩人受困，消防員漏夜搶救。（記者陳冠備翻攝）

2018-04-20 17:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉今日凌晨發生一起死亡車禍，擺攤賣炸皮蛋與臭豆腐的顏姓男子，趁大甲媽遶境北斗市區，與陳姓表弟前往擺攤，半夜收工回家，疑似轉彎車速過快，撞擊對向車道旁的農舍，兩人頭顱遭受強烈撞擊，急救後仍不治。家屬痛哭表示，兩人感情相當好，兩人感情相當好，互相幫忙卻共赴黃泉路感到遺憾。

田尾消防隊表示，今日凌晨零時38分接獲通報，到場後發現一部白色貨車衝進農舍，農舍外牆全壓在貨車上，由於車頭嚴重潰縮，駕駛顏姓男子（36歲）與副駕駛陳男（34歲）被緊緊夾住無法動彈，趕緊啟動吊車將兩片一噸重牆壁移除，才撬開車身，將失血過多的2人分別送往部立彰化醫院與員林基督教醫院，兩人到院前無生命跡象，急救後仍不治。

警方指出，初步調查，顏男趁大甲媽過境北斗，到市區擺攤賣炸皮蛋與臭豆腐，陳男10點多到攤位找表哥聊天順便幫忙收攤，兩人從北斗欲返回溪湖家中，在田尾中正路與新生路口路段，疑似轉彎車速過快，而直接撞擊對向車道旁的農舍。

北斗分局交通分隊長林昆賢表示，從現場兩道長達25.3公尺的煞車痕來看，研判車速應該有超過80公里，導致駕駛方向盤來不及轉正，先撞到電線桿再衝向農舍，是否有酒駕行為，需等檢察官相驗結果。

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