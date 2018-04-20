苗栗縣消防弟兄辛苦了 「捕蜂捉蛇」最快5月份委外

苗栗縣政府獲中央補助外包捕蜂捉蛇業務，若順利標出，預計5月份正式委外，民眾打119專線，即會請廠商處理。（資料照，記者彭健禮攝）

2018-04-20 18:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕消防人員工作勤務繁重，而捕蜂捉蛇是否應由消防弟兄處理？也引起話題。苗栗縣政府獲中央補助外包捕蜂捉蛇業務，若順利標出，預計5月份正式委外，民眾打119專線，即會請廠商處理，至於經費則將近1600萬，顯現出捕蜂捉蛇所耗費的人力與物力。

不過，以往民眾多依賴消防人員捕蜂捉蛇，如今縣府委外處理，才呈現出消防人員真是勞心勞力，還幫民眾省下這麼多經費！

苗栗縣消防局說，政策剛上路，廠商難免會觀望，所以目前成功委外的案例不多。部分縣市採取義消兼差或約聘人員等來專責處理。目前只有屏東縣完全委外。

苗栗縣消防局說，行政院考量捕蜂捉蛇等為民服務案件，向來出於公共安全，以及迅速解除民眾生命威脅或救護，保障人民安全。但相關業務已經對於消防人員火災消防、緊急救護及災害防救等法定業務產生排擠作用，所以，今年起至109年，補助地方政府編列預算，委由外包廠商處理。

不少消防人員私下指出，「基本上沒接受過捕蜂捉蛇的訓練」，他們感嘆，之前常常接到報案電話，就算會怕蛇、怕蜂，穿上裝備還是必須出勤，而且不時面對毒蛇，難免會恐懼。