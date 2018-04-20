侵權統一「BEING」商標 網購服飾品牌判賠80萬

2018-04-20 16:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕隸屬於統一集團的BEING經營Spa美容與健身俱樂部，指控沅素股份有限公司以「BEING」為商標，在網路販售瑜珈服飾，侵害統一的商標權，提告求償334萬餘元，智慧財產法院認定沅素侵權，今判沅素及公司王姓負責人須賠償80萬元，可上訴。

統一主張，集團2008年已註冊「BEING」商標權，使用於衣服、泳裝等商品，另向智慧財產局申請使用於指定商品之外的其他商品上使用，去年4月發現沅素公司使用「BEING」商標，寄發存證信函要對方停止使用，對方卻置之不理，去年5月公司在網路上購買沅素兩件服飾，價格分別是1602跟2232元，發現衣服吊牌與衣服背面正下方或包裝上，均使用「BEING」商標，認為沅素想藉此攀附公司商標權，提告要求賠償1500倍金額共334萬8千元。

沅素則表示，統一的「BEING」商標僅「E」跟「G」經過設計，由左向右橫寫組成，但公司使用的「BEING」是經設計的手結圖樣，由上而下排列，且從未單獨將「BEING」字呈現於網頁或商品上，兩商標雖都有「BEING」字，但圖樣外觀、排列方式、字形、意念等都有差異，「BEING」只是用來描述瑜珈的精神本質，消費者應不至於混淆。

法官認為，統一「BEING」商標的「E」字母雖短少一節，，但視覺上仍是「BEING」，加上「BEING」為既有英文字彙，沅素的手結圖樣也無法發音，「BEING」成為識別兩商標主要依據，沅素以此圖樣行銷，做為商標用途明確，認定沅素侵權。

但考量統一無法舉證侵權商品超過1500件，加上統一「BEING」商品僅提供給會員，並非對大眾行銷，市場上流通性低，法官認為1500倍的賠償倍數過高，應以450倍以下400倍以上為宜，以兩件侵權品的平均價1917元分乘以450、400加總，總計76萬6800元，認定賠償80萬元為合理金額。