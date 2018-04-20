34名詐欺犯自波蘭遣返 無警押解還在機上騷擾空姐

2018-04-20 17:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署指揮偵辦國人涉組詐騙集團，在波蘭設立電信機房詐騙中國民眾一案；第一波34名詐欺嫌犯，今天早上搭乘華航被遣返回台，押解到苗栗縣警察局等單位接受偵訊，但因台灣檢警並未隨機押解，也傳出有嫌犯在機上騷擾機組人員的情形。對此，苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宏兆表示，因檢警並未同機，並不清楚此事，但若有機組人員感覺受騷擾，可提出告訴，檢方也會受理偵辦。

陳宏兆表示，波蘭警方於今年初，在當地逮捕一批涉嫌對中國人民進行海外電信詐騙組織的嫌疑犯；這批嫌疑犯在波蘭檢警偵查程序結束、被關押了3個月後，被驅逐出境。

陳宏兆表示，苗栗地檢署日前接獲通知這批嫌犯會遣返回台，遂組專案小組，今天一早，指揮刑事局、苗栗縣警察局刑警大隊等警力，前往桃園機場，進行邊境管制；待嫌犯一入境，即押解回來偵辦。目前專案小組正對於該組織的幹部成員及跨境詐騙的分工方式，進行清查、過濾。

不過，因這批嫌疑犯於返台機上並沒有台灣檢警同機押解，等同自由身，也傳出有嫌犯在飛機上騷擾機組人員的情形。還有乘客反映，因機上滿座，其中3人被安排到商務艙，有人還要求空服員提供酒品，被拒絕後又要求提供口罩，戲謔說在台灣他有很多粉絲，語氣讓其他乘客非常不舒服。

對此，陳宏兆表示，這批嫌疑犯在飛機上雖然沒有檢警人員押解，但依據民航法，機長有緊急處置權，對於被遣返的嫌疑犯，應有相當的處置。

陳宏兆說，若機上空姐或乘客，有因嫌疑犯的騷擾、不禮貌行為，心理有不舒服的感受，可提性騷擾或猥褻等告訴，檢方也會積極偵辦。

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