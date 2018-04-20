自估得票非民調 議員確定告贏中選會

2018-04-20 16:42

〔記者楊國文／台北報導〕綠黨桃園市議員王浩宇在前年1月立法委員選舉投票日前，於臉書散布評論「民調」，中選會認定王違反公職人員選舉罷免法將他開罰50萬元，他不服打行政訴訟抗罰，最高行政法院認為王的臉書文章是自估得票數，並非民調，判他勝訴免罰確定。

中選會前年9月間召開委員會議，針對第9屆立法委員選舉，涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」等規定的案件進行審議，其中，中選會認定，該屆立委投票日是前年1月16日，而王浩宇卻於投票截止日前的1月7日至1月10日，在其臉書評論「民調」，指「目前可望拿到4%的綠社盟，只要多3%就有3席立委…」、「新黨目前不但確定會過5%，甚至可能上看12％，拿下3至4席不分區立委…」等內容，已違反選罷法第53條第2項「政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述」的規定，而依該法第110條規定，開罰50萬元。

王浩宇不服被罰，提訴願被駁回後，打行政訴訟抗罰，王主張，臉書內容是自行預估選情，「若自行預估選情都不行，那政論節目選前10天都可關掉了」。

台北高等行政法院認為，依王浩宇臉書上文章整體觀察，客觀上可以認為是自行推估政黨的預估得票數與得票率，並非選罷法規定的民意調查資料，因而認定中選會開罰有違誤，去年7月撤銷原處分，判王浩宇勝訴。中選會不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院認為，王浩宇發佈內容應屬自行預估的選情，與民調不同，駁回中選會上訴，即王浩宇勝訴確定。