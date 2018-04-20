管樂老師否認曖昧施振榮女兒 律師不排除傳喚葉光章作證

2018-04-20 16:07

〔記者溫于德／台北報導〕宏碁集團創辦人施振榮女兒施宣榕，與立委葉宜津胞弟、第一金證券董事長葉光章結婚後，被懷疑「曖昧」知名管樂老師陳恩豪，被求償100萬。據悉，陳刑事被控侵入住宅罪已被起訴，正於刑事庭審理中；民事方面，陳下午親自出庭，仍否認與施女曖昧，請求駁回訴訟，但葉的委任律師說，不排除具狀聲請傳喚葉男作證。

全案今天下午開庭時，陳否認與施女曖昧，並提到當初之所以會赴日旅遊，是受中國主辦單位所邀，且就葉所提供的證據內容，雖不否認與施共赴costco逛街、但也只有幫忙背一下下包包，非葉所說的「全程都背」。

至於葉提出的LINE內容，陳也撇清責任，「他們之間爭吵的內容，與我無干」，且施在刑事偵查時雖有提到「親一下」對象是他，但據陳了解，也是為平息夫妻紛爭而說。

原告律師隨即反駁，依照常理，夫妻在爭執時，難道會跟先生說有親一下？反問，這是平息紛爭的說法嗎？且陳日前一概否認有幫忙背包包，今天卻當庭改口有背，可見被告從頭到尾都未說實話。

律師也說，陳曾因侵入葉的住宅，被檢方依侵入住宅罪起訴，而該起訴書也明確提到，「陳與施過從甚密」，可見兩人確實曖昧；律師最後不排除聲請傳喚原告到庭作證。

法官庭末諭知原告提出相關證據，並定全案6月8日續行準備程序。

陳庭後未就本案作回應，僅答「謝謝」二字，但就侵入住宅罪方面，則說「會繼續在法院上陳述。」