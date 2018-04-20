前女友變小三 他假冒徵信社勒索人夫

2018-04-20 14:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕58歲的薛姓男子得知莊姓前女友與擔任廠長的林姓人夫交往，竟起了歹念，假冒是受雇於林妻的徵信社人員，傳送「我對你與莊小姐的點滴瞭若指掌」、「還想知道我有多少你的資料嗎？」等訊息給林男，開口勒索10萬元，林男察覺有異拒付報警，新北地院今依恐嚇取財未遂罪嫌判薛男徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，2015年4月，薛男冒名林姓男子，傳送「林先生你好，我是貴夫人所聘請的的徵信社成員之一，由於公司將你的案子交代給我，經過幾天查證對於你與莊小姐的點點滴滴我已瞭若指掌，因為從個資上得知閣下並非宵小之人，思考一夜，認為應先告知你比較好，亦不想看到你與夫人因此事而離異，公司已經催我將你的文件呈上，可是我覺得不忍，而告知于你，希望你在9點和我聯絡」等簡訊給林姓人夫。

此外，薛男還傳給林男與莊女在火鍋店吃飯、2人點用餐點、餐費等手寫文字照片給林男，因未獲回應，薛翌日再傳訊給林男稱：「還想知道我到底有多少你的資料嗎？如不想要，那麼我就往上報」，林男覺得徵信社跟拍，不至於連他吃什麼的細節都知道，拒付報警處理，薛男犯行才曝光。

審理時，薛男辯稱，曾以莊女友人「簡先生」名義，向林男借過2萬元，如恐嚇對方不會再用這支手機，說不定是林男自己偽造簡訊，且因上班不方便帶手機，手機都放在家中，住處還有其他人居住，可能是其他人用他的手機發送恐嚇簡訊，否認犯行。

法官認為，薛男警詢、偵訊與審理時前後供詞不一，加上傳訊時間均非上班時段，莊女也證稱2015年間薛也只有這支手機號碼，又收到訊息後，林男立即電聯莊女討論報警處理，因此不採信薛男供詞。