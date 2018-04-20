男企圖吞毒滅證又丟包 環保局人員掩鼻從水溝撈回安毒

2018-04-20 13:57

［記者陳恩惠／台北報導］有多次毒品前科的47歲曾姓男子，日前行經北市松山區五常街內，遇台北市松山警分局民有派出所警員羅偉盛、吳展維正在執行取締違規，曾男被攔下閃躲，意外查出藏毒細管，詎料，曾嫌企圖吞下滅證遭阻止，又趁隙將安毒丟入水溝，幸經台北市環保局人員協助，由臭水溝中撈回毒品，訊後依毒品罪送辦。

民有所表示，警員羅偉盛、吳展維本月8日下午3時至6時在北市五常街內執行取締違規勤務，傍晚5時10分時，發現行經的曾姓男子行跡可疑，看見警員騎車行經時，神情顯得相當緊張，還刻意閃避、試圖規避警方查緝，羅員等2人於是上前盤查。

雙警清查發現，曾嫌有多次施用毒品前科，遇警盤檢時言詞閃爍，且支支吾吾，羅員再一次詢問：「有沒有帶違禁品？」曾男自行由口袋拿出深色細管物品供警方檢視，當員警又詢問：「這是什麼？大麻還是安非他命？」曾嫌結結巴巴說不出話，當員警表示要帶他返警所檢驗時，曾嫌自覺犯行難逃，趁著員警還在檢視裝有毒品的細管時，曾男竟將小管搶回並迅速送入口中企圖吞食滅證。

幸經羅、吳2員及時反應，防止曾嫌自傷及滅證，立刻將證物從曾嫌口中取出，同時將曾嫌壓制，曾嫌不斷反應又激動大叫：「再被抓我會死在路上，給我一個機會啦！」；沒想到曾嫌狗急跳牆，又趁2員請求支援時，趁機將1小包安非他命丟入一旁水溝內湮滅證劇，2員即刻將曾嫌逮捕上銬，由於壓制過程中曾嫌多次掙扎抵抗，造成羅員身體多處擦傷。

警方說，由於毒品被曾嫌丟入排水溝內，為了取回證物，隨即聯繫台北市環保局清潔隊人員前來協助，經多次打撈，終於將1小包毒品從水溝中取出，曾嫌才坦承持毒，辯稱害怕再被查獲，才會丟包滅證。

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