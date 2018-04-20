花蓮193線拓寬案爆衝突 環團譴責暴力

2018-04-20 14:02

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣縣道193線拓寬案16日審核通過，當日場外卻發生嚴重衝突事件，有名反對方學生疑似遭到贊成方成員施暴，還被警方架離現場，多個環保團體今聯署譴責暴力並大批「花蓮民主開倒車」，質疑警方對暴力事件視若無睹；警方隨後也公布影像自清，強調是將學生拉出衝突範圍。

幸福193聯盟、台灣環境保護聯盟花蓮分會、黑潮海洋文教基金會、荒野保護協會花蓮分會、好好享想論壇、地球公民基金會、作家黃岡等多個環團，今召開記者會為受傷學生發聲，表示場外聚集許多民眾表達各自立場，應是民主成果的展現，卻被踹了一腳，更質疑便衣警察與贊成方聯手施暴，強行架離反對方學生，導致多處受傷。

幸福193聯盟總召譚凱聰說，當日層層警力將關心民眾封鎖在隔離範圍外，升高現場張力，並在環評閉門會議前，驅離欲向場內環評委員高呼訴求的學生，還對施暴者行為視若無睹，花蓮的發展不能由排除異己、暴力恐嚇的方式打造出來，人民的言論自由更不能因暴力嚇阻而噤聲，將對施暴者追溯法律責任，捍衛民主價值。

台灣環境保護聯盟花蓮分會鍾寶珠說，肯定學生關心公共事務，但衝進場內行為確實可以被質疑，可是當他已經被拉出場外後，還被贊成方民眾施暴，令人感到不可思議，警方看到這樣的暴力事件，還無即時行使安全維護，更將人拖出場外，不阻止施暴現行犯，難道這就是花蓮的公權力？

警方今也還原現場影像，強調是為保護學生，離開衝突範圍；花蓮警分局副分局長劉永鑫說，警方當天到場維持秩序，區隔贊成與反對方，也另闢讓兩造各自表述的地方，但因學生突然衝進入口處，贊成方也瞬間湧上，才會發生現場推擠衝突。

他說，員警第一時間進行雙方隔離，便服同仁因情急，才把學生拉出衝突範圍，避免他再受傷害，過程依法行政、程序合法，因傷害罪屬告訴乃論，受傷學生若要提出告訴，警方會依法受理處置，但目前尚未接獲相關訊息。