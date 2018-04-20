立委批警示帳戶氾濫 警方允加速解除凍結

2018-04-20 13:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委羅致政今召開記者會指出，詐騙手法層出不窮，原先被用來防範詐騙集團的警示帳戶，近期反被詐騙集團利用、成為人頭帳戶，讓本為詐騙受害者的民眾，無端遭受帳戶凍結，受害人被凍結的帳戶「甚至連錢都領不出來」；刑事警察局打擊詐欺犯罪中心主任黃壬聰表示，會進行滾動式修正，若確認警示帳戶無涉刑責，將盡快解除凍結狀態。

民進黨立委羅致政、江永昌今召開「警示帳戶氾濫 民眾二度傷害」記者會，揭露防範詐騙的警示帳戶遭詐騙者利用、成為人頭帳戶，進而衍生諸多無辜受害者的情況，會中並請到陳情人王先生現身說法。

王先生表示，自己在網路上購買物品，下單後卻從未收到訂購產品，因此向下單公司要求退款，卻無故成為詐騙集團的人頭帳戶；王先生說，帳戶遭列為警示帳戶後，雖曾向警方反映，卻被警方告知，要解除警示帳戶，還需要列管一至兩年時間，且此期間其他同名帳戶也被凍結。

羅致政說，根據金管會統計資料，近5年內警示帳戶數量暴增，從2013年的1萬4千多戶，到2017年成長為3萬3千多戶，其中有6成帳戶，最終都被證實也是受害者，造成「你是被騙的人，最後卻遭二度傷害」的怪現象，要求相關單位盡速檢討修正。

刑事警察局預防科科長李建廣表示，警示帳戶主要是為了確保被害人遭詐騙款項匯入人頭帳戶後，能在最短時間內凍結帳戶，藉以保護詐騙款項，不要被詐騙集團帶走，因此先將帳戶凍結。

黃壬聰則說，警方有注意到近年出現的新形態犯罪，利用個人帳戶進行詐騙，會針對現行機制進行滾動式修正，以加速警示帳戶解凍時程。

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