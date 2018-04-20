涉違法使用「太平洋」商標被訴 黃晴雯辯：我無罪

2018-04-20 12:07

〔記者楊國文／台北報導〕遠東集團於2002年入主太平洋SOGO百貨，但太平洋建設創辦人章民強認為「太平洋PACIFIC」是章家商標，但SOGO百貨卻違法使用提告，台北地檢署依違反商標法起訴已更名為遠東SOGO的董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松，台北地院今首度開庭，黃晴雯否認犯罪、也無犯意，去年也啟動更名工程，希望儘快結束此件爭訟，檢方則指黃兩人違法事證明確，聲請傳章民強作證。

檢方調查，太平洋建設創辦人章民強，在16年前被迫退出太平洋SOGO百貨經營權後，對於「太平洋PACIFIC」的商標被後手使用一直耿耿於懷，2014年10月間，向經濟部智慧財產局提起商標評定，智財局認為兩者商標近似，容易造成民眾混淆，要求太平洋SOGO撤銷「太平洋」字樣商標。

對此，太平洋SOGO百貨不服，向智財局提起訴願，智財局於2015年仍做出維持原處分決定，太平洋SOGO百貨不服，改向行政法院提起訴訟，去年最高行政法院判決SOGO百貨敗訴確定。

判決確定後，章民強認為SOGO百貨明知「太平洋PACIFIC」是章家的商標，卻仍舊使用，控告SOGO總公司董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松違反商標法，北檢去年12月將兩人起訴。

北院今首度開庭，黃晴雯否認犯罪，指公司從1987年起即使用此商標，豐洋興業是於10多年後才註冊該商標，卻對他們提告，「讓人無法理解」。

黃晴雯指出，在得知行政法院對商標權的確定判決後，即儘速展開更名工程，但因牽涉層面甚廣，包括須取得市府相關單位批准、日方西武百貨授權合約也要調整等，才趕在去年9月1日更名為「遠東SOGO」；她強調之前都認為是合法、合理使用該商標，也訴苦多年來遭告訴人不合理提告，希望此爭訟早日結束。汪郭鼎松也否認犯罪。

檢方指控黃晴雯、汪郭鼎松違法事證明確，且有犯罪故意，當庭聲請傳喚告訴人章民強出庭作證。