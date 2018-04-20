拒絕入監 強冠老董葉文祥聲請再審仍被打臉

2018-04-20 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕老牌油品大廠強冠公司，將精煉劣質油摻入豬油販售，賣給全台民眾食用，引發食安風暴；台灣高等法院高雄分院2015年依285個「加重詐欺罪」和食品安全衛生管理法的「摻偽假冒罪」，重判強冠老董葉文祥22年刑期，沒收犯罪所得8150萬餘元並判罰1.2億元，最高法院去年駁回上訴，全案定讞。但葉附理由聲請再審及停止刑罰執行，今仍被最高法院認為無動搖原判決事實，判決駁回。

判決提到，葉因不服高雄高分院確定判決，自認強冠向地下油商、永成公司購油的價格是否不合理，比較對象應是各食用油製造商向上游購買時之同業價格，因此向高雄高分院提起再審並聲請停止執行刑；遭駁回後，再向三審提起抗告。

但最高法院認為，身為公司老董的葉文祥，明知永成出售飼料油，且向地下油商購油價格比永成還低，應知道地下油商提供的油品品質低劣，因此即便確定判決未比較其他大廠油價，也不足以動搖原判決結果，且該判決也非僅憑監聽譯文認定有罪，因此維持二審認定，判決駁回。

原案方面，一審雖認定葉違反食安法與加重詐欺罪，但「問題油品」無法驗出毒性、未達危害國民健康程度，未觸犯「摻偽假冒罪」，判葉有其徒刑20年，其中5年得易科罰金。

但高雄高分院認為，無論精煉後數值合格與否，都無法推論原料可供食用，因此仍認定強冠觸犯「摻偽假冒罪」，改判葉22年，其中5年同樣得易科罰金，並沒收犯罪所得。