礁溪超商鋁箔包被刺洞 警初驗無毒物反應

2018-04-20 11:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉林姓男子，昨到礁溪一間超商買鋁箔包裝咖啡，結帳後發現，吸管插孔被刺破一個小洞，引發外界恐慌，擔心是千面人事件翻版，檢察官、刑大昨前往超商帶回有針孔的飲料，經刑事局初驗無重大毒物反應，宜蘭地檢署指出，為了以防萬一，仍有多項檢驗需要清查，並全力追查犯案嫌疑人。

經查礁溪鄉超商該鋁箔咖啡包飲料共有2箱，每箱有24包，其中一箱飲料全部有針孔，另一箱則無，有針孔的那包飲料於13日上架，至今已賣出6包，有2包因有破損被商家銷毀，其他16包有10包在架上，6包則在超商倉庫裡，昨宜蘭縣政府警察局刑警大隊及衛生局前往超商查驗，帶回飲料送驗。

經刑事局刑事警察局鑑識中心初驗 該飲料目前沒有毒物反應，不過刑事局與食藥署仍要針對其他杳無影響人體健康的項目進行檢驗；警方初步訊問，超商及製造咖啡鋁箔包的業者，均未有被恐嚇的情況，警方正全力追查在飲料製造針孔的嫌疑人。

宜蘭地檢署指出，警方獲報後，立即啟動檢警食連繫平台，並指派檢察官陳錦雯偵辦，檢警已針對所有鋁箔包清查，有針孔的飲料全送到刑事警察局與衛福部食藥署檢驗。

地檢署指出，現階段檢驗無毒物反應，但為了以防萬一，仍要檢驗是否有危害人體健康的物質，如果有毒物或為害人體健康的物質，犯案嫌疑人涉及刑法公共危險罪嫌，將被處以7年以上有期徒刑，如果沒有有害物質，只是惡作劇，則會依社會秩序維護法開罰。