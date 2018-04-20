服飾大盤商被強擄討債 途中遇警攔檢逃過一劫

2018-04-20 10:59

〔記者錢利忠／台北報導〕經營服飾批發的陳姓大盤商，因百萬元的債務糾紛遭債主從台中擄走，綁匪原計畫將他押至花蓮，途經台北市卻遇到警方攔檢，陳男趁機求救大喊：「他給我綁架啦！」綁匪這才落網；台北地檢署今依強盜、妨害自由及傷害等罪，將主嫌蔡正益、鄧峯健2人起訴，包括疑似債權人在內等其餘6名同夥，則因罪證不足獲不起訴。

陳男指控，他經營服飾批發，但並無欠債，只是他的前女友疑似在外欠錢，他才被人約出押走。蔡嫌等人否認擄人，辯稱陳男積欠蔡男的女友100萬元，才開車將陳男從台中載至台北，並打算前往花蓮討債，途中只有掌摑陳男的臉部3下。

今年1月1日元旦，陳男在台中某餐廳用餐時，突遭蔡正益等人擄走，蔡男原打算將陳男押至花蓮藏放，未料，隔日1月2日凌晨1點多，轎車途經北市辛亥路、羅斯福路口時，恰巧遇到警方攔檢，陳男趁機從後座逃下車，跪著對警員哭喊求救：「他給我綁架啦！拜託一下，我求你啦！」

警方見狀後，立即將車內駕駛及同夥逮捕，並從嫌犯身上查獲現金14萬元，以及被害人陳男的提款卡1張。

檢警調查，陳男先是在台中市某餐廳內，遭蔡正益等人毆打，並被迫開300萬元本票，蔡男除搶走陳男身上的2萬9000元現金，還將他強押至ATM提款機提領12萬元，蔡男之後還指示同夥鄧峯健，清查陳男的提款卡帳戶內餘款。