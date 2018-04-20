偷開車、坐霸王車 吸毒男反社會屢犯案

2018-04-20 10:38

［記者楊政郡／台中報導］楊男因拉K及毒咖啡產生情緒躁動，出現離譜犯罪行為，今年2月初從台北市坐計程車回台中東勢，車資4千多元未付就跑了；同年月28日在某中古車行，試開賓士車強行開走，沒油了就棄車；3月初在國道仁德服務區，看駕駛人未熄火就下車，強行開走回台中市，開到爆胎而棄車；接著又坐了兩趟霸王車，這種反社會行徑，檢方依詐欺得利、竊盜等罪起訴。

起訴書指出，楊男（23歲）有毒品及公危前科，又因吸食K他命及毒咖啡，情緒躁動，一連串出現反社會犯法行為，今年2月10日凌晨從台北市坐計程車回台中，兩個半小時到東勢區石城街，含過路費車資4380元，沒付就走人。

同年月28日下午到南屯區中古車行，要求試駕一部CLA250賓士車，拿過鑰匙開車就跑，在路上逛了約1小時在南屯區向上路沒油了，棄車逃逸。

3月2日凌晨4時許在國道一號仁德服務區，看小客車駕駛下車尿尿未熄火，跳上去開著車就跑，車子開回台中市在北屯區東山路爆胎而棄置。

3月2日下午從豐原區坐計程車到西屯區，車資650元，向司機說上樓拿錢，司機等太久了離去。楊男10分鐘後又在原地改搭陳某的計程車，要求開到台北，行車經過忠明南路，陳姓司機在無線電聽到同業說遇到坐霸王車，發現就是車內的楊嫌，陳立即停車，要求楊男支付已完成的450元車資，楊嫌開門轉頭就跑了。

楊嫌到案坦承部分犯行，但辯稱他有想貸款買車，是沒油了開不回去，而從豐原坐回台中的車資，他下樓看不到司機，才會又轉搭另一台計程車，而陳姓司機口氣太差，他才沒付錢。

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