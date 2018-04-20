為了3萬5 男子擊發散彈槍討債

2018-04-20 10:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市陳姓男子，因美國籍甘姓男子積欠他3萬5000元債務，陳認為另名游姓男子與甘無法還款有關，遂先在臉書上向兩人放話「沒請你們吃子彈隨便你們」，再拿買來的散彈槍逼迫2人上車討債，先後在宜蘭運動公園及礁溪吳沙紀念館旁開槍，所幸無人受傷，全案檢方偵結，起訴陳男。

起訴書指出，有恐嚇前科的陳姓男子，105年在壯圍過嶺地區以20萬元的價格，購買了散彈槍1把與子彈7顆，隨即埋在東港地區的沙堆中，再取出來藏於家中，107年2月，由於甘姓男子積欠他3萬5000元，陳心生不滿，先在臉書上貼文「沒請你們吃子彈隨便你們」，並標記甘男與陳認為與債務有關的游姓男子，予以恐嚇。

甘難見到貼文後心生畏懼，打電話聯絡陳男，但陳男仍傳送「不然你家一定炸掉」等恐嚇訊息，陳男隨後帶著散彈槍，到甘男居住的大樓要求見面，並持槍對著甘男要求上車，隨後再前往游男所在的一間網咖，以同樣的手法要求游上車，游先致電向潘姓友人求救後上車。

陳載著2人到宜蘭運動公園時，接到潘男電話，隨即放甘、游2人下車，並恐嚇「給你們跑，看子彈快還你們快」，潘姓友人隨後趕到現場，陳對空鳴槍，要求潘不得靠近，最後陳發現甘無法還款與游男無涉後，隨即放了游男，再將甘男載往礁溪吳沙紀念館，並在車上朝車門開槍，甘心生畏懼，為求脫身藉口要還家取款還債，陳在他回家後，甘下車隨即向警方報案，將陳男繩之以法。

全案檢方偵結，陳男坦承所有犯行，加上甘、游及潘3人的證述，檢方認為陳男涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法起訴。