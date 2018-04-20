詐團「洗腦」老婦 還教應付行員、警察說詞

2018-04-20 09:51

［記者楊政郡／台中報導］詐騙集團對被害人「洗腦」，還教她們應對行員及員警勸阻，70歲台中陳婦臨櫃提領150萬元，行員關心提問她說給兒子裝潢用，保七員警上前關心提問，她卻又說孫子急用錢，又給不出兒子或孫子電話，讓員警查證，最後氣憤地撕掉提款單離去，後來員警到府關心，才說出怕被管收，要領給「檢察官」監管！才發現又是一件詐騙案，保七員警及行員再次阻詐成功。

本月13日在台灣銀行霧峰分行又發生一件阻詐成功案例。據員警調查，詐騙集團以陳婦健保卡遭盜用涉及刑案為由，要陳婦交付150萬給檢察官監管，以證明清白，不然就要進行管收。

今年4月13日下午，陳婦到台灣銀行霧峰分行要提領150萬現金，可是在櫃台前還一直講電話，不太像是與親友講電話，行員對她進行關心提問，她還很順口說，要給苗栗的兒子裝潢用。

行員覺得怪怪、不放心又找保警過來，保七員警傅永魁、陳俊平又過來關心瞭解，她卻又說要借給孫子週轉，孫子急著要用錢！

陳婦堅持要領錢，行員及保警進一步要求是否可以給兒子或孫子的電話，繞員警可以進一步查證，陳婦卻支支吾吾，後來時間拖到3時30分銀行結帳後，銀行已經不能提款了，行員請她要提款下週一再來，陳婦生氣地撕掉提款單回家。

保七員警聯繫轄區霧峰分局吉峰派出所，查出陳婦的親屬，一起到陳婦住處關心，阿嬤才說出是接到「檢察官」的電話，不給錢就會被管收，聽說管收就是關起來，經員警不斷說明，才恍然大悟這是一場詐騙，說這是她的老本，還好沒被騙走。該案繼續交由轄區派出所，擴大追查幕後詐騙集團。

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