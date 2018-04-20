上網學做2顆土製炸彈 試爆卻讓自己GG了！

蔡男自學做出2顆土製炸彈，試爆卻造成手腳嚴重燙傷。（記者黃良傑翻攝）

2018-04-20 08:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕歹路別走，否則害人害己！蔡姓男子染毒，竟上網自學製造炸彈，製成2顆土製炸彈，試爆1顆時卻提早引爆，造成手、腳多處燒燙傷，高市刑大今宣布破案，起出叧1顆土製炸彈和4.4公克安毒。

刑大偵一隊今指出，蔡嫌（23歲）因長期染有毒癮，平日遊走活動於小港、大寮等地區，近期警方循線知悉蔡嫌另起爐灶，妄想製造械彈爆裂物來牟取暴利，經由高市警刑大隊偵一隊、小港分局共同派員組成專案小組，情蒐查訪蔡嫌械彈來源，鎖定他藏匿地點及車輛，18日攻堅搜索。

専案小組先在高雄市小港區宏偉街某民宅，查獲蔡嫌持有第二級毒品安非他命7包（毛重4.4公克）、吸食器、電子磅秤等違禁物，再至蔡嫌所駕駛汽車內，查扣具有殺傷力的土造爆裂物成品1顆。

蔡嫌坦承今年3月因好奇心驅使下，上網參考外國網站影片，先購買火藥原料再自己學著製造炸彈，共製造2顆，完成後因不清楚炸彈威力，而在試爆1顆過程中，沒料到提早引爆，造成身體手、腳多處，均遭火藥高溫燒燙受傷，其威力十分驚人，但他否認製造炸彈販售，警方擴大清查蔡嫌所製土造爆裂物，有無流入市面販售。

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