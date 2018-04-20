獨家》恐怖！追求前同事不成離職 竟撒冥紙、潑漆嗆聲要殺人

恐怖！追求前同事不成離職，竟撒冥紙、潑漆嗆聲要殺人（記者蔡政珉翻攝）

2018-04-20 02:10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮一間工廠4月1日下午2點多，突然間大門口被撒了大量冥紙，甚至潑上紅漆，宛若血跡，甚至以紅漆寫下三字經，甚至留言嗆聲要「殺人」，讓工廠員工嚇壞，趕緊報案處理。

警方連日追查、調閱監視器等分析，發現嫌犯是從該工廠離職的27歲傅姓男子。警方調查，原來傅姓男子在工廠工作時愛慕上另一位女同事，開始熱烈追求，不過「郎有意、妹無情」，傅男熱烈追求攻勢被拒絕後，竟遷怒於其他同事。

後來傅男認為是工廠有其他「情敵」以及部分同事耳語「阻愛」，開始常常以言語恐嚇、騷擾同事以及追求的女子，之後更變本加厲不時對同事暴力相向，讓同事不堪其擾。

工廠負責人得知後，曾單獨約談傅男，但傅男態度、行為仍未改善，最後工廠負責人為了保護員工安全只好讓傅男「走路」。

豈料，傅男離職後懷恨在心，心中怨恨如雪球越滾越大，竟然做出違法脫序行為，攜帶大量冥紙以及紅漆，前往前東家先在大門口潑灑紅漆，一望宛如血跡噴灑，之後又在地面上指名道姓前同事，寫下不雅字眼，甚至痛罵女同事「當妓女，欠人X」之後還寫下「殺人」兩字，之後又撒下滿滿的冥紙，現場讓人見了背脊發涼。

傅男犯案時，有前同事看到疑似傅男的蹤跡，之後警方追查，約談傅男到案，傅男坦承一切都是自己所為，目的是發洩心中不滿。工廠負責人則依毀損、恐嚇、侵入住宅提出告訴，警方偵辦後將依法移送傅男。

由於事發當時引起附近居民注意，得知狀況後也說，「實在太恐怖了」，難保傅男不會成為恐怖情人，讓人覺得可怕。