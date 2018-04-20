勾勾纏無「法」管時…台大宅王情殺 狂粉騷擾自殘

2018-04-20 00:19

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院19日通過內政部提出的「糾纏行為防制法」草案，將送立法院審議，但法案實施之前，跟蹤騷擾等癡漢行為，警方仍只能用勸導或「社會秩序維護法」裁罰3000元，無公權力強行介入空間，曾有不少案例就是因為無法可管，加害人變本加厲，最後出手殘殺，「台大宅王」張彥文即為極端例子。

張彥文個性易怒，林姓女友不堪其擾，決定分手，搬離兩人的愛巢，關閉臉書、拒接電話、買防狼噴霧自保，未料，這引發張彥文殺機，持刀堵下正要上班的林女，以自殘要求復合，遭拒後，竟揮刀狠砍她47刀致死，上月更一審判刑15年。

無獨有偶，世新大學陳姓大三生明戀石姓學妹多年，經常打電話騷擾、尾隨拉扯、甚至摀嘴，令石女極度困擾，表明不願接受追求，並報警處理。但因為無刑罰，反讓陳男膽大妄為，一個月後持水果刀猛刺她頸部與肩膀成傷，上月被依殺人罪未遂罪起訴。

藝能界也頻傳瘋狂粉絲騷擾案，最知名的就是蕭敬騰案，日籍女粉絲蔭山友紀（Yuki）盯上他，送煲湯慰問、半夜按門鈴、和蕭的機車拍照、搬到同一社區，種種行為嚇壞蕭敬騰，最後鬧上公堂，雙方互告求償，Yuki還因此自殘。

跟蹤者常有驚人之舉，李男跟蹤前女友的雙胞胎姊姊長達5年，不但站在住處旁盯哨，還偷她的「沾血衛生棉」，被害人忍無可忍，向法院聲請保護令獲准，李男也因精神問題被強制送醫。

現代婦女基金會研究發展部主任王秋嵐說，近一年半就收到300餘件騷擾求助案，根據經驗，若有公權力介入，多半加害人會收斂，因此行政院通過這項法案，有助遏止騷擾行為。

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