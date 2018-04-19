泰女愛滋風波後 掃蕩「空中應召站」力不從心

2018-04-19 23:00

〔記者王捷／台南報導〕經歷愛滋風波，警方積極掃黃，但業者為了力挽業績，甚至拿著「健檢單」當廣告拉客，目前警方似乎無法跟上應召站改變競爭策略的腳步，仍以舊手段抄轄內按摩店，對現在流行、在網路拉客的應召站幕後、疫情擴散等問題，相關單位束手無策，是否需要觀光、衛生等跨單位合作，台南市警局指出，除了希望旅遊、衛生但為提供情資，不排除與他縣市警局合作掃黃。

應召站型態改變，加上各分局行政組業務繁雜，過去面對績效壓力，只能找轄區跑不動的色情按摩店、私娼寮下手，而這次被查出愛滋的泰國女子都來自「空中應召站」，但要將媒介泰女入台的應召站連根拔起，需要長期跟監，有警員擔心無力負擔。

市警局則回應，面對賭博電玩、色情，台南市各分局都有很好的默契，當然通常派出所會自行清查轄內的色情行業，但面對藏身在飯店的定點應召站，希望能跨分局合作。

應召站業者指出，台南火車站附近、東門路上的飯店，都是定點應召站的熱點，但警方宣布鐵腕掃黃後，業者仍繼續散播廣告，甚至還拿健檢報告拉客。

由於泰籍應召女子是靠觀光簽證來台，除了統籌市警局合作，是否需要其他局處配合，市警局則回應，這方面要看市府決定，如果他單位願意提供情資，能讓警方取締更有助力。