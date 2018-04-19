超狂！南市超商女店員 1個月攔阻3件詐騙案

2018-04-19 22:34

〔記者楊金城／台南報導〕超狂！南市超商店員1個月成功攔阻3件詐騙案，詐騙集團遇到她準沒輒，台南市警察局長黃宗仁下午特地表揚這17位打詐小幫手。

1個月內成功攔阻3件詐騙案的是超商店員林芷銘，她是南市超商攔阻有功人員的常見英雄榜人員了，警方統計她自105年至今年3月成功幫顧客阻詐8次，幫被害人省下26萬元。

林芷銘阻詐大多是假援交、真詐騙案件，她說，被害人多是年約30、40歲，在深夜時段到超商購買遊戲點數，因被害人看起來就不太像是會玩線上遊戲的玩家，詢問後不但講不出遊戲名稱，也不會操作機器，在追問下又常改口稱是「替別人買的」，一看就知對方上當，為了援交而購買點數。

林芷銘為了阻止受害人受騙，有時會被對方責罵，但她說被罵也甘願，能替顧客省下辛苦賺的錢就是件好事。

台南市警察局下午公開表揚今年3月及時攔阻詐騙款項有功的金融機構行員及超商店員，計有17名打詐小幫手，共計攔阻詐騙款約426萬元，護住民眾荷包，黃宗仁頒發獎座及獎金，以表感謝。

黃宗仁說，警方重視金融機構、超商關懷提問及協助攔阻詐騙，因為他們是防詐第一線小幫手，各分局也成立LINE群組反詐防護網，成員只要發現疑似詐騙案件就會立即通報警方，警方也會將最新詐騙手法傳貼上群組轉知，透過「 超、機、警」鐵三角共同保護市民財產安全。