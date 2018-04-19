違法販賣保育類豬鼻龜 嘉義水族館挨罰超過30萬

嘉義民雄一家水族館遭查獲飼養保育類「豬鼻龜」，還意圖違法私下販售。（資料照，農委會提供）

2018-04-19 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義一家水族館遭查獲飼養瀕臨絕種的保育類動物「豬鼻龜」，業者雖宣稱無意販賣且未張貼價格，仍遭檢警查獲意圖私下販售，將依違反《野生動物保育法》開罰30萬元以上、150萬以下罰款。

據維基百科，「豬鼻龜」又稱「飛河龜」，自陸生動物退化成水生動物，於2004年首次登上世界自然基金會公布的「十大瀕危物種」前十名，僅產於澳洲北部、印尼和巴布亞紐幾內亞，數量稀少。

綜合媒體報導，保七總隊第七大隊嘉義分隊與嘉義縣政府綠化保育科，日前查到民雄一家水族館竟公然將保育類豬鼻龜飼養在店面最顯眼處，業者雖宣稱無意販賣且未張貼價格，仍遭檢警查出他私下向顧客開價上萬元，且未於限期內登記飼養，違反野生動物保育法。

保七嘉義分隊表示，民眾若有飼養豬鼻龜一定要申報，且即使是合法飼養，若有販售行為均屬違法。

行政院農委會於已去年3月29日公告修正《保育類野生動物名錄》，將豬鼻龜等197種野外兩爬野生動物，列為保育類野生動物，倘若民眾未在106年5月底前登記，則屬非法持有，將依相關規定開罰。