「七七行館」竟滿屋古玩 富二代毒男開名車大搬家

北投警方及時找回百件價值150萬元的贜物。（記者陳恩惠攝）

2018-04-19 19:35

〔記者陳恩惠／台北報導〕前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池的「七七行館」違建官司纏訟多年，竟成為毒蟲慣竊董展昀的目標！今年元月至本月13日止，董男涉嫌連續4夜侵入，開著自家百萬奧迪名車，以螞蟻搬家的方式，偷走多名玩家暫放在屋內的百餘件古玩變賣，台北市北投警分局與國道公路警察局刑警大隊組專案，循線追查到38歲董嫌，到淡水逮人時，他卡在3樓高的逃生梯動彈不得，只好乖乖就逮，辯稱身染毒癮，需錢購毒才會行竊。

警方說，董嫌家境富裕，從小在澳洲留學，直到畢業返國，家中擁有許多潛水裝備，曾開設代理澳洲類珊瑚、觀賞魚的公司，他身高200公分，體型勻稱、長相俊秀出眾，一度擔任健身教練，出入以百萬Audi名車代步，後因交友不慎，染上毒品，近幾年來犯下多起毒品、竊盜、詐欺、過失傷害等罪，沒想到為了購毒缺錢，盯上大門、圍牆都遭拆除的七七行館，多次潛入破壞門鎖行竊。

北投警方今年元月8日接獲報案，指稱泉源路民宅遭竊，到場發現竟是著名的「七七行館」，離譜的是，在大門遭陽管處拆除後，兩棟民宅竟未裝設安全防護措施，直到遭竊後才安裝，但竊賊似乎食髓知味，分別在3月27日、4月12及13日三度上門行竊。

警方發現，竊嫌每次都趁凌晨3點，駕著百萬名車從淡水來，沿途未掛或懸掛偷來的車牌，企圖規避及誤導警方辦案，然後搬走木質及銅器神像、黑檀聚寶盆、沉香樹瘤、檜木盤、琥珀原石、北投石手環、北投石原礦、字畫、雕刻等物品，隨即往汐止逃逸；由於竊案現場採獲大腳印、步伐極寬，研判竊賊身材高大，過濾清查，鎖定住在淡水的董嫌涉有重嫌。

警方昨天（18日）到董嫌家查緝時，他企圖從住處3樓後門跳樓逃脫，由於下方是排水溝，董嫌卡在懸掛的樓梯間動彈不得，當場被埋伏警方查獲，在董家3處房屋順利取回多數贓物，部分值錢的5顆價值百萬餘元的北投石已遭變賣，同時又查獲安毒訊後依竊盜、毒品等罪送辦。

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38歲的董展昀留澳返國後，身材高大勻稱的他一度擔任健身教練，後因交友不慎，誤染毒癮。（警方提供）

劉政池的七七行館連續遭竊，已起出百餘萬元古玩。（記者陳恩惠攝）