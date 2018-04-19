拿母親白包去地檢署繳罰金 毒品掉地竟吞下肚

2018-04-19 18:33

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲吳姓男子因涉及毒品案遭判刑130天，得易科罰金13萬元，他平時無所事事沒有收入，竟拿母親過世收到的奠儀拿去地檢署繳罰金。他在地檢署從口袋要掏出紙鈔時，把一小包裝在夾鏈袋內的海洛因也不小心弄到地上；他驚慌之餘，竟然將毒品吞下肚想滅證，但仍遭警方逮捕並戴去醫院取出，並追究他毒品罪責。

警方調查，住在新北市的44歲吳姓男子長年染有毒癮，曾因毒品案多次被逮；他日前又因毒品案遭逮並被判刑130天，得易科罰金13萬元。他不想入監服刑，前天下午前往台北市貴陽街上的台北地檢署第二辦公室繳費。

不過，吳從口袋內要掏出紙鈔繳費時，不慎將裝在口袋內的一小包海洛因也抽出來並掉在地上，他擔心被發現再被抓，異想天開立刻蹲下撿起毒品連同夾鏈袋吞下肚。雖然法警見狀立刻制止，但毒品已遭他吞下。

法警研判吳吞下肚的是毒品會有生命危險，立刻將他送往和平醫院照胃鏡並夾出毒品，同時通報轄區萬華分局昆明所派出所。

警方說，吳取出肚中毒品後，還一度掙扎說「我母親過世要回家處理」，但警方派人一查，這才發現他拿去繳易科罰金的費用，就是他母親喪禮上收來的白包。儘管吳聲稱他原本打算繳完後就要痛改前非，但他卻沒交代毒品來源，警方仍將他依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆