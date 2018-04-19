高雄夢時代驚傳男子墜樓 送醫時已無生命跡象

2018-04-19 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄夢時代購物中心今下午傳出有男子墜樓的意外，這名年約50歲的男子疑似是從購物廣場7樓縱身跳下，消防局獲報後已緊急將他送醫，但當時已無生命跡象，事發起因仍待進一步釐清。

綜合媒體報導，高雄夢時代在今日下午5點10分左右驚傳有男子墜樓，據傳該名男子是在7樓一處玻璃圍欄天井旁，疑似翻越圍欄後後跌落3樓，事故發生後賣場已立即通知救護單位。

雖然事發起因有待進一步釐清，但警方在玻璃圍欄旁發現疑似男子遺留的拖鞋，懷疑這名男子是尋短跳樓。

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