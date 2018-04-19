保育類貓頭鷹落難警所 可愛「嬌客」萌翻警員

受傷的領角鴞被警方放入紙箱，很快就安心地進入夢鄉。（記者鄭名翔翻攝）

2018-04-19 17:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所，今深夜凌晨0時15分突然有個「嬌客」造訪。有民眾深夜抱著一隻貓頭鷹到派出所求援，並表示看到貓頭鷹在大馬路上，疑似受傷無法飛行。警員花郁婷先通報苗栗縣特有生物保育協會，但因深夜時段無人上班，只能先暫時留在所內照養。

警方認出這隻貓頭鷹是二級保育類動物「領角鴞」，看見牠怯憐憐的模樣，緊張的頻頻發抖，警方看得既可愛又可憐，先將牠放入紙箱內保溫，但因不知其傷勢，也不知道如何照養，不敢隨便餵食，僅能時時關心牠的生命情況。

可憐的領角鴞睜著大大的圓眼睛，縮在紙箱角落看著警察，也慢慢察覺周遭的人沒有敵意，漸漸的闔上眼進入夢鄉，警察看著牠可愛的模樣，也不禁對牠又愛又憐。

至今早，警方立即通報苗栗縣政府農業處自然生態保育科接手，自然生態保育科科長張葦表示，將該領角鴞送至醫院經X光片掃描，發現牠左翅及腿部皆骨折，但尚不清楚為何受傷，目前則交由特有生物保育協會治療，待其完全康復後將野放。

頭份分局分局長賴銘助也提醒，領角鴞屬二級保育類動物，生活習性特殊，是都市裡常見的貓頭鷹之一，若民眾發現受傷領角鴞可洽各地方政府的農業處、動保處協助，切勿自行帶回飼養，以免觸法。