涉當共諜利誘調查官 澳門台商收押禁見

2018-04-19 17:52

〔記者王定傳／新北報導〕在澳門經商的台灣男子洪金錫，疑被中國吸收來台發展共諜組織，並涉嫌以餽贈現金、禮品或招待國外旅遊等方式利誘一名調查局調查官。該名調查官拒絕後向上級呈報，檢調經一年多蒐證，趁洪男返台時依違反「國家安全法」將其拘提到案。檢方昨訊後依有逃亡、串滅證之虞聲押禁見，新北地院今下午裁准。

法院指出，洪男雖否認犯行，但他涉嫌替中國發展組織未遂罪，犯罪嫌疑重大，尚有共犯未到案，加上他在台固定居所，長期旅居澳門，有勾串、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

檢調調查，洪男多年前在聚會中結識一名調查官，兩人私交不錯，洪男只要回台就會找該名調查官吃飯敘舊。前年起，洪男突然以「有機會介紹中國人士跟你認識交流」等話術試探，還表示要相贈數十萬元現金，甚至曾大方向該調查官說：「你護照號碼給我，其他的我幫你處理！」暗示可招待對方赴日、韓旅遊。

該名調查官察覺洪男別有所圖，立刻嚴詞拒絕並向上級舉報，檢調隨即追查。該名調查官為了對洪男的不法行為進行蒐證，也開始收下洪男贈送的紀念金幣等貴重禮物做為證據。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉文瀚得知洪男日前返台，考量他每次回台都借住新北土城友人住處，且幾乎都是快閃離開，昨指揮調查局國家安全維護工作站突襲搜索該友人住處，將洪男拘提到案釐清案情。據悉，洪男否認犯案。