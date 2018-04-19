天敵！山老鼠盗伐林木 被同一員警抓8次

2018-04-19 17:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局大湖警察分局組成「深山小組」，查緝出沒轄區山區盜伐林木的山老鼠，今天順利查獲吳姓與田姓男子運送盜伐而來的珍貴林木，巧合的是，吳男在99年至107年被這次領導「深山小組」的大湖警分局梅園派出所所長田文相抓到8次，讓不少同仁笑稱，吳男命中真的遇到天敵。吳男與田男今天訊後則依違反森林法移送。

大湖警方今天共查獲吳男與田男在泰安鄉大安溪上游象鼻部落盜伐肖楠、紅檜及扁柏等珍貴林木共4支，總重214公斤，市價約35萬餘元。有趣的是，田文相過去曾擔任偵查佐，就已經逮捕吳男3次，之後田文相調任梅園所所長，又逮捕吳男5次，堪稱吳男天敵、剋星，讓不少員警也不禁莞爾。

田文相最近逮捕吳男是今年2月，吳男當時曾到同一地點盜伐林木，盜伐一根肖楠運送下山途中被早已接獲線報的田文相堵到。由於吳男已被田文相逮捕多次，讓田文相今天抓到吳男後就說「怎麼又是你」，痛罵吳男不知悔改。

大湖警方說，田文相擔任偵查佐期間，由於出身泰安鄉部落，對於當地地形相當熟悉，成為逮捕山老鼠集團的好手，之後田文相陸續擔任大湖警分局象鼻所與梅園所長，發揮曾任刑警的偵查技巧，從前年起陸續破獲多起盜伐林木案，其中吳嫌就被田文相逮捕6次。

警方說，吳男因染上安非他命毒癮，只要缺錢就會結夥上山偷伐珍貴林木，可以說是被毒品害了一生。

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