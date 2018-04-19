「十香軟精散」詐團騙170人得手千萬 車手頭重判10年定讞

2018-04-19 17:17

〔記者張文川／台北報導〕台南市29歲男子廖俊傑，組織微信群組名為「十香軟精散」、「老爺辦公室」的假冒公務員詐騙集團，自已擔任指揮車手的「車手頭」，2015年3個月期間續行騙170人，得手1879萬餘元；最高法院今駁回上訴，依170件詐欺取財罪，合併重判10年有期徒刑，全案定讞。

全案還有4名共犯未到案被通緝中，5名到案車手由台南地院另案審理。判決指出，

廖俊傑與其他成員共組詐騙集團，在通訊軟體「微信」設立「十香軟精散」、「老爺辦公室」群組，進行詐欺分工。

判決指出，廖男在群組中暱稱「汎舟哥」，負責三項工作，一是蒐集人頭帳戶，提供給詐騙集團機房使用，二是指揮旗下車手出面負責提領贓款，三是收取、彙整詐得款項，轉交給集團上游「地獄倒楣鬼」等人。

「十香軟精散」詐騙集團從2015年10月到12月間，以假冒司法人員辦案要凍結銀行帳戶、假冒網購設定錯誤、假冒親友借錢等等手法，短短3個月行騙全國多達170人，詐騙得手1879萬餘元。

台南檢警成立專案小組破案，廖男自稱每件可獲2%報酬，不過，他落網時，家住台南豪宅，代步車是定價400多萬的BMW 640名車。

一、二審皆判廖男10年徒刑，廖男不服，提起上訴，最高法院今認定二審判決未違背法令，也已充分說明判決與量刑理由，駁回上訴，全案定讞。

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