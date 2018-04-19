兵家之爭檢審會委員 南檢代表成遺珠之憾

南檢代表何珩禎成遺珠之憾。（記者吳政峰攝）

2018-04-19 16:55

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕掌握全國檢察官生殺大權的「檢察官人事審議委員會」18日進行一年一度的投票，本次共有10名檢察官參選，從中選出9名委員，今天（19日）下午2時於高檢署開票，台南地檢署因人數較少又未與其他地檢結盟，推出的候選人何珩禎僅獲得78票，成為遺珠之憾。

檢審會共有17名委員，其中9名由各地檢署檢察官票選，除了傳統的直轄市地檢署，即北檢、新北檢、桃檢、中檢、南檢、高檢與橋頭地檢署各推一名候選人外，俗稱「小聯盟」的「雲林、嘉義、彰化」、「屏東、南投、花蓮、台東、澎湖、金門、連江」、「士林、基隆」、「高檢、新竹、苗栗、宜蘭」為了避免邊緣化，也都各自結盟推舉候選人。

本次共有10名檢察官參選，分為北檢主任檢察官蕭方舟、新北檢主任檢察官林宏松、士檢主任檢察官邱智宏、高檢署檢察官楊四猛、桃檢主任檢察官趙燕利、中檢主任檢察官林彥良、彰檢主任檢察官楊仕正、南檢檢察官何珩禎、雄檢檢察官朱華君、屏檢檢察官盧惠珍。

經過1個多小時的開票，最終結果為1號何珩禎78票、2號盧惠珍158票、3號邱智宏125票、4號朱華君120票、5號楊仕正110票、6號林宏松136票、7號蕭方舟128票、8號號林彥良139票、9號趙燕利143票、10號楊四猛134票。南檢因檢察官人數較少，又未與其他較小的地檢署結盟，重蹈去年士檢的覆轍。

另外8名官派檢審會委員，法定由法務部長指派4名、檢察總長、及檢察總長指派3名，依照慣例，部長的名額會留給政務次長及常務次長，剩下的再給檢改團體，而現任檢察總長顏大和將於5月7日卸任，因此總長的提名權將留給下任總長江惠民。

檢審會掌握檢察官升遷、獎懲，等同掌控檢察官生殺大權，歷年均為各地檢署的兵家必爭之地，新任委員將於6月1日上任，將處理一、二審輪調制度議題，預料會是大挑戰。