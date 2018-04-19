警專招生海報男主角涉索賄 警署急下架

新北市瑞芳分局偵查佐賴柏瑞向詐欺犯索賄35萬，今被基隆地檢署約談並諭令20萬交保；而他3月底替警專拍攝，PO在「NPA署長室」的扮演肉販埋伏蒐證的招生海報（見圖）在當時引發話題，今也被悄悄撤下。（記者吳仁捷翻攝）

2018-04-19 16:33

〔記者林嘉東、吳仁捷／新北報導〕警政署臉書「NPA署長室」上月貼出數張警專招生海報，令人印象深刻，其中一張男主角是賣豬肉的攤販，戴著耳機，腰間還掛無線電，寫著：「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限」引發熱烈迴響，孰料這名員警竟因收取詐騙集團35萬賄款被檢方約談，今天諭令20萬交保，「NPA署長室」已緊急將海報撤下。

基隆地檢署偵辦新北市瑞芳警分局前分局長林泰裕、前偵查隊長林國雄涉嫌向義刑中隊詐取4萬多元破案獎金，另查出偵查佐賴柏瑞利用偵辦電信詐欺案，收受林姓嫌犯35萬元賄賂，今天諭令20萬交保，眼尖員警發現，賴柏瑞曾替警政署拍攝警專招生海報，當時扮演肉販埋伏。

今年警專3月底曝光的創意招生海報給予外界煥然一新印象，當時民眾看過賴柏瑞飾演肉販蒐證的「我的COSPLAY沒有極限 」版本招生海報後，直呼「警專真的無極限」、「太有創意了」、「我有鬥志想考了！」不少港片粉絲更想起周星馳主演的「007大戰金鎗客」電影，周星馳飾演的落魄情報員為奪回國寶，以豬肉販身分掩飾身分；當時網友留言「我猜暗號一定是力拔山兮氣蓋世，另外一個臥底一定是買菜的」、「聞西！」、「阿漆是你」，成功引起話題，如今因主角涉收賄再掀討論。