北投T字路口離奇自撞 車頭全毀女駕駛身亡

發生車禍之後，林女的車頭嚴重毀損，林女也因此受困於車內。（記者陳恩惠翻攝）

2018-04-19 16:20

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市58歲林姓女子，今天上午11時餘駕車下山返家途中，行經北投區復興二路、三路及四路的T字路口的下坡路段，未依路段右轉，反而直挺挺朝前方路邊停放車輛撞去，林女當場受困車內動彈不得，北市消防局據報趕到，以機具破壞車體，才讓林女脫困送醫，但因林女傷勢嚴重，直到午後仍急救無效；家屬表示，林女身體健康，經常開車上山泡腳、散步，檢警初步排除有酒駕可能。

台北市消防局119勤指中心，今天上午11時23分據報，位於北投區復興二路60巷口，有部銀色自小客車，在下坡路段不知何故未減速慢行，直接滑下T字的三叉路口，撞上停在路旁2部深色轎車，3部車的車頭當場全毀；消防局派出3輛消防車、2部救護車共13名救災救難人員前往，發現林姓女駕駛受困車內，趕緊動用機具將女子救出。

北投警方調查，家住北市中山區的林姓女子，今天清晨獨自駕車外出，循例前往陽明山、北投一帶的泡腳池活動、散步，沒想到竟然在慣常駕駛的下坡路段，自撞路邊車輛身亡，家人表示林婦健康狀況良好，並未聽說有特殊疾病，不知發生了何事。

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