故宮一主管譙下屬「歹話」出庭否認遭4同事作證打臉

2018-04-19 15:58

〔記者溫于德／台北報導〕故宮博物館一名主任，因公文處理流程與女技工發生爭執，竟大聲罵對方「操X媽」、「操X娘」，事後不僅被記2支申誡，還調離職務，並吃上妨害名譽官司；林在法院審理期間出口辱人，但遭4名同事作證打臉。士林地院審理後認為，被告原可依體制內手段使下屬服從、卻未做，且始終否認犯行，審酌其學經歷較一般人豐富，應更了解規範、實則不然，日前依公然侮辱罪判拘30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

據悉，被告事發時曾被指違反性別平等原則，經故宮調查後已做出處分，現為故宮院內一處室副處長，原告則已於日前逝世。

起訴指出，前年12月8日上午9時許，被告因認為女技工處理公文流程有問題，竟在辦公室內詰譙對方「操X媽」、「操X娘」，事後挨告；案經檢察官調查後認為，案發地點雖在辦公室內，但聲音之大已使其他職員均可聽見，去年6月依妨害名譽罪起訴。

但被告在院方審理時否認口出穢語侮辱女技工；辯護人則說，門外其他座位距離被告位置較近的均稱沒聽到，反而是較遠的同事均稱有聽清楚，相關證詞是否受到污染不得而知，且即便被告有罵人，也是就公文處理流程有所爭執，才會在盛怒下使用不雅言語，強調被告所言對事、不對人。

法官為求慎重傳來在場4名公務人員，證人供詞雖有小部分不同，但均指有聽到被告罵「操X媽」、「操X娘」，其中一人更說，被告罵「操妳什麼什麼的」、至少2、3次。

合議庭審理後認為，被告雖無前科、尚可稱素行良好，但本次事件發生時，原可依體制內手段要求女技工服從指示，但竟因無法控制個人情緒，就以「周遭數間辦公室人員均可聽見之聲量」侮辱被害人，導致被害人名譽蒙受損失，並因此受憂鬱症所苦。

合議庭審酌被告犯後全盤否認犯罪、不見悔意，且曾擔任10年警察工作、正攻讀博士班，應比一般民眾更清楚刑事規範，竟還犯案，因此依公然侮辱罪判拘30日，得易科罰金3萬元。